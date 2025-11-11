Edi Bukavec za vselej zatisnil oči

Po daljši bolezni se je danes v popoldanskih urah v 77. letu starosti poslovil Edi Bukavec, dolgoletni deželni tajnik Kmečke zveze. Stanovsko organizacijo slovenskih kmetov v Italiji je kot tajnik najprej vodil, ko je njeno delovanje še bilo omejeno na Tržaško, na tajniškem položaju je ostal tudi kasneje, ko je organizacija dobila deželno razsežnost. Doma je bil s Proseka, več desetletij je bil tudi v izvršnem odboru tržaške Trgovinske zbornice. Pri Kmečki zvezi je bil aktiven vse do upokojitve in tudi kasneje: vedno je bil pripravljen prisluhniti potrebam ali težavam kmetovalcev in je zanje vztrajno iskal rešitve tudi z institucionalnimi sogovorniki.