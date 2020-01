En pes ostal ob pogrešancu, drugi se je vrnil na izhodišče

Policisti so preklicali iskanje Roka Puclja, pogrešanega od torka popoldne, ko se je 39-letnik oglasil svojcem pred sestopom z Blegoša, na katerega se je vzpel s svojima štirinožnima prijateljema. Njegovo vozilo so v torek našli na parkirišču Črni kal pod Blegošem in sprožili iskalno akcijo, pri kateri so sodelovali policisti in gorski reševalci. Razmere so bile zaradi megle in poledenelih poti sicer sila neugodne za iskanje.

Danes so Roka Puclja našli poškodovanega in ga s helikopterjem odpeljali v zdravstveno ustanovo. Ob lastniku so našli tudi njegovega psa, ki je bil nepoškodovan, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Moški je imel ob obisku gora s sabo dva psa, eden je sam prišel na izhodišče, drugi pa je ostal ob lastniku.