»Enaka zaščita za Italijane v Istri in Slovence v Italiji«

Vse jezikovne skupnosti bi si želele živeti kot Baski in Južni Tirolci, ker to ni mogoče, je treba za Italijane v Sloveniji in Hrvaški ter Slovence v Italiji stremeti po čimboljši zaščiti. V to je prepričan nekdanji italijanski minister in parlamentarec Carlo Giovanardi, konservativno usmerjeni katoliški politik, ki je zelo povezan z Italijani v Istri in dobro pozna tudi položaj slovenske manjšine.

Giovanardija, ki se je na Koprskem in na Reki srečal z voditelji Italijanske unije (UI) in z drugimi manjšinskimi predstavniki, skrbi, da bi nacionalistični veter, ki piha v Evropi, prizadel obe manjšini. Od tod poziv Sloveniji, Hrvaški in Italiji, da čimbolj zaščitijo manjšinske skupnosti.

Na srečanjih je bilo slišati tudi besedo recipročnost. V UI vsekakor tolmačijo recipročnost kot prizadevanje za čim bolj popolno raven manjšinske zaščite, dejansko kot za neko tekmovanje, kdo bo boljši. Giovanardi je prepričan, da bi morali obe manjšini uživati enake pravice na področju toponomastike, šolstva, kulture in uveljavljanja dvojezičnosti na narodno mešanem ozemlju, medtem ko niso bili omenjeni zelo različni volilni sistemi, ki zadevajo manjšini.

Giovanardi je bil dolgo let dejaven v Krščanski demokraciji (KD), po njenem razpadu je pristopil v sredinsko stranko CCD, končno pa v Pol svoboščin Silvia Berlusconija. V poslanski zbornici je nasprotoval zaščitnemu zakonu za slovensko manjšino, a se ni pridružil obstrukciji, ki jo je izvajala desnica pod taktirko Roberta Menie.

V ključnih trenutkih za zaščitni zakon je Giovanardi s svojimi somišljeniki zagotavljal sklepčnost poslanske zbornice in se tem onemogočil obstrukcijo Menie in njegovih. Tržaški desničar mu je to zelo zameril.