Epidemiološka slika v Italiji se še izboljšuje

Epidemiološka slika v Italiji se je v minulem tednu še nekoliko izboljšala. Incidenca okužb se je od 45 v tednu prej znižala na 37 vsakih 100.000 prebivalcev, kar med drugim omogoča preverjanje stikov, ki so jih imeli pozitivni in primerno ukrepanje. Reprodukcijski indeks (Rt) pa se je že drugi teden zapored ustavil pri 0,83, kar je pod kritično stopnjo 1,0 in potrjuje, da je epidemija v upadu.

Zmanjšuje se na državni ravni v bolnišnicah tudi zasedenost rednih covidnih oddelkov in oddelkov za intenzivno nego, ki sta trenutno 5,9-odstotna oz. 5,1-odstotna. Intenzivno zdravljenje potrebuje 459 oseb, medtem ko ga je teden prej potrebovalo 516.

V vseh italijanskih deželah je stopnja tveganja nizka, sta sporočila ministrstvo za zdravstvo in višji zdravstveni svet Iss, izjema je le Lacij, kjer je stopnja zmerna.