Etnična raznolikost je turistično zanimiva

CAR2GO!: tako je ime čezmejnemu projektu v okviru programa Interreg Italija-Avstrija 2021-2027, ki je stekel v sodelovanju med celovško Mohorjevo kot vodilnim partnerjem, Slovenskim deželnim gospodarskim združenjem in deželo Furlanijo - Julijsko krajino ter katerega cilj je spodbujanje povezovanja kulturnega turizma in trajnostnega sodelovanja med Koroško in FJK.

Predstavniki omenjenih partnerjev so na sredini predstavitvi v Tischlerjevi dvorani v Celovcu med drugim poudarili priložnosti, ki jih letošnja Evropska prestolnica kulture v Novi Gorici in Gorici ponuja za okrepitev sodelovanja na področju kulturnega turizma. Cilj je izkoristiti etnično in kulturno raznolikost obeh dežel kot turistično zanimivost in spodbujati sodelovanje.

Projekt, ki bo trajal do 31. januarja 2027, bo obsegal teden etnične raznolikosti za krepitev ozaveščenosti na tem področju, dalje čezmejno šolo za mlade za izobraževanje na področju kulturnega turizma, oblikovanje strokovne skupine za zbiranje izkušenj za morebitno pripravo koroške kandidature ter razpis za financiranje manjših kulturno-turističnih projektov. Vrednost projekta je 605.126,10 evra, od tega bo 484.100,88 evra iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.