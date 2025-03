EU za enoten sistem vračanja migrantov

Pospešitev vračanja migrantov, ki nimajo pravice do bivanja v Evropski uniji, enoten evropski sistem vračanja in možnost vzpostavitve centrov za vračanje v tretjih državah, ki pa ne bi bili podobni tistim, ki so jih zgradili v Albaniji na podlagi dogovora med to državo in Italijo. To vsebuje predlog nove uredbe EU o vračanju migrantov, ki ga je včeraj predstavila Evropska komisija.

Ven iz države in tudi iz EU

»Trenutno je evropska politika vračanja neuspešna, vrnjenih je le 20 odstotkov zavrnjenih migrantov. Osebe, ki so jim odredili vrnitev, pogosto pobegnejo oblastem, številni gredo v drugo državo,« je ob predstavitvi predloga uredbe o vračanju migrantov povedala pristojna podpredsednica komisije Henna Virkkunen. Zato Evropska komisija predlaga evropski sistem vračanja migrantov, kar po besedah podpredsednice pomeni enotna pravila in postopke v vseh državah članicah. Tako bodo postopki vračanja hitrejši, enostavnejši in bolj predvidljivi, je povedala. Obenem bo zanjo jasno, da če ena članica posamezniku odredi, da mora zapustiti državo, to pomeni tudi, da mora zapustiti Evropsko unijo.