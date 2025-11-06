Evropa utrjuje reproduktivne pravice žensk

V bruseljski dvorani, kjer je včeraj odbor Evropskega parlamenta za pravice žensk in enakost spolov (FEMM) odločal o državljanski pobudi My Voice, My Choice za varen in dostopen splav po vsej EU, je bilo opaziti veliko rožnate barve. K izbiri kakega roza oblačila ali dodatka so pozvale organizacije iz različnih držav, ki se borijo za pravico do prekinitve nosečnosti. Odbor je včeraj predlog resolucije odločno podprl, saj je glasov za bilo 26, tistih proti pa 12. Glasove za so prispevali člani Evropske ljudske stranke (EPP), Socialistov in demokratov (S&D), liberalcev (Renew), Zelenih in Levice, je navedel Inštitut 8. marec.

Cilj pobude, ki se je idejno rodila v Sloveniji po zaslugi Inštituta 8. marec in se od tod razširila po celi Evropski uniji, kjer je predlog s podpisom podprlo več kot 1,1 milijona državljank in državljanov, je vzpostavitev mehanizma, s pomočjo katerega bi države članice lahko zagotovile dostop do varne prekinitev nosečnosti za ženske, ki v EU nimajo dostopa do varnega in zakonitega splava zaradi nacionalnih zakonodaj držav, v katerih živijo. Včerajšnji odločitvi v pristojnem odboru, ki so jo pri Inštitutu 8. marec označili za prvo zmago, bo sledilo še glasovanje na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta.

Po glasovanju je bilo veselje podpornikov pobude izjemno. Po besedah koordinatorice pobude Nike Kovač je odločitev pokazala, da so temeljne reproduktivne pravice tema, ki povezuje ljudi različnih političnih prepričanj, narodnosti, poklicev, religij in starosti. Slovensko delegacijo podpornikov je spremljala tudi psihologinja Metka Mencin, ki si je prizadevala za vpis svobodnega odločanja o rojstvu otrok v slovensko ustavo, kar se je tudi zgodilo.