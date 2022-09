Evropska centralna banka bo višala obrestne mere

Predsednica Evropske centralne banke (ECB) Christine Lagarde je danes ponovila odločenost ECB, da ukrepa in zajezi rekordno inflacijo. »Naredili bomo, kar bo treba. To pomeni zvišanje obrestnih mer na naslednjih nekaj zasedanjih Sveta ECB,« je dejala danes v Frankfurtu. Če ECB ne bo izpolnila svojega mandata za zagotovitev cenovne stabilnosti, bo to še bolj prizadelo gospodarstvo, je prepričana Lagarde.

Osrednja denarna ustanova v območju z evrom, ki ima sedež v Frankfurtu, ima sicer cilj inflacijo držati stabilno pri okoli dveh odstotkih. Avgusta so se cene življenjskih potrebščin v državah z evrom na letni ravni zvišale za 9,1 odstotka.

Inflacijo že mesece poganjajo naraščajoče cene energije in ozka grla v dobavnih verigah.

Varuhi evra so dolgo ocenjevali, da je naraščajoča inflacija začasen problem, poleg tega jih je skrbelo, da bi prehitro zaostrovanje dolgo razrahljane denarne politike zatrlo gospodarstvo.

Lagarde je to zdaj označila za »napovedovanje napak«. Trenuten razvoj dogodkov ima mnogo hujše razsežnosti, kot so jih pričakovali, je priznala.

Ključna obrestna mera v območju evra je po julijskem in septembrskem obsežnejšem zvišanju zdaj pri 1,25 odstotka. Naslednje zasedanje guvernerjev centralnih bank držav z evrom je predvideno za 27. oktober.