Evropske države vendarle uvajajo strožje ukrepe

Države v Evropi in svetu še zaostrujejo ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Med drugim v Avstriji omejujejo gibanje, Hrvaška pa od tistih, ki želijo v državo, tudi Slovencev, zahteva privolitev v 14-dnevno samoizolacijo. Španija je uvedla karanteno za celotno državo, številne države zapirajo ali vzpostavljajo nadzor na mejah.

Srbska vlada pa je uveljavila začasno prepoved vstopa tujcem, ki prihajajo iz Slovenije, Francije, Nemčije, Avstrije, Španije, Grčije in Švice.

Dodatne ukrepe je napovedala tudi Avstrija. Od ponedeljka bodo tam zaprte šole in univerze, močno pa bo omejeno tudi gibanje ljudi na prostem. Dom bodo lahko zapustili le, če bodo morali na delo, kupiti hrano ali pomagati drugim. Prepovedano je tudi druženje več kot petih ljudi.

Že od ponedeljka bodo zaprta podjetja v branžah, ki niso nujne za vsakdanje življenje. V torek pa bodo povsem zaprli tudi vse restavracije in lokale. Zaprli bodo tudi športna prizorišča in javne parke. Odprti bodo ostali supermarketi in lekarne. Spoštovanje ukrepov bo nadzorovala policija.V prihodnjih dneh bo v Avstriji, kjer so doslej zabeležili 800 primerov okužbe, dva človeka pa sta umrla, začela veljati prepoved letalskih povezav z več državami, med drugim s Francijo in Španijo.

Stroge omejitve gibanja že veljajo v Španiji, ki s 7753 okuženimi in 288 mrtvimi druga najbolj prizadeta evropska država v pandemiji koronavirusa.

Ljudje lahko dom zapustijo, samo če gredo na delo, k zdravniku ali v nabavo nujnih življenjskih potrebščin. Za dva tedna so razglasili tudi izredne razmere. Zaprta je večina trgovin, močno omejen pa je javni potniški promet.

Nemčija pa bo v prizadevanjih za zajezitev epidemije v ponedeljek zjutraj uvedla strog nadzor na mejah s Francijo, Avstrijo in Švico. Mejo naj bi še naprej smeli nemoteno prehajati dnevni migranti. Domov se bodo lahko brez težav vračali tudi Nemci. Prehod čez mejo bo še vedno mogoč za prevoz blaga.

Druge nemške sosednje države Poljska, Češka in Danska pa so že pred tem uvedle nadzor na svojih mejah oziroma jih zaprle. Meje je zaprla tudi Rusija v delu, kjer meji s Poljsko in Norveško. Na Norveškem so vsem, ki vstopijo v državo, razen če pridejo iz Finske in Švedske, odredili, da morajo v 14-dnevno samoizolacijo. Mejni nadzor uvajata tudi Litva in Estonija.