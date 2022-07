Evropski poslanec Nemec opozoril na diskriminacijo čezmejnih delavcev

Kdor živi v Sloveniji in dela v Italiji, kjer tudi plačuje davke in prispevke, ni upravičen do otroškega oz. družinskega dodatka, ki ga je italijanska vlada uvedla z letošnjim marcem. Po prepričanju evropskega poslanca Matjaža Nemca (SD) gre za diskriminacijo, ki prizadene zlasti čezmejne delavce, mešane pare in nasploh vse, ki živijo v eni državi članici EU in delajo v Italiji.

Na Evropsko komisijo je zato v začetku junija naslovil vprašanje v zvezi z diskriminatorno obravnavo državljanov drugih članic EU, ki delajo v Italiji, a niso deležni otroških dodatkov. Izvršilni organ Evropske unije je vprašal, če je komisija seznanjena z marčevskim ukrepom italijanske vlade in če ga je že preučila, zanimalo ga je tudi, če je ta skladen z evropskim pravom in z načelom prepovedi diskriminacije na podlagi državljanstva in če namerava EK ukrepati zoper Italijo.

»Takoj, ko sem postal evropski poslanec, so se name začeli obračati državljanke in državljani, ljudje, ki živijo ob slovensko-italijanski meji, z območja, od koder prihajam. Nekateri, ki so zaradi stalnega bivanja v drugi državi prikrajšani za otroški dodatek, so me na to opozorili,« je povedal Nemec, ki je v Bruslju nasledil Tanjo Fajon, ko je ta postala zunanja ministrica v Golobovi vladi. »Odločil sem se, da takoj ukrepam.«

V četrtek je prispel odgovor evropskega komisarja za delo in socialne previce Nicolasa Schmita, v katerem je navedeno, da je komisija italijanske oblasti zaprosila za podrobnejše informacije in pričakuje odziv.