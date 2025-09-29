»Fedriga naj prekine nevzdržen molk v zvezi z genocidom v Gazi«

O genocidu v Gazi in priznanju palestinske države bo jutri popoldne govora tudi na seji Deželnega sveta Furlanije – Julijske krajine. Opozicijske stranke bodo namreč pozvale deželno vlado, naj se aktivno angažira pri promociji miru, človekovih pravic in mednarodnega prava ter priznanju Palestine. Svetniška pobuda je sicer nastala že junija, vendar je zanjo na zadnji seji deželnega sveta nekako »zmanjkalo časa«.

Glede na to, da se je stanje v Gazi od junija še poslabšalo in so genocid medtem priznali tudi Združeni narodi, je čas, da predsednik dežele Massimiliano Fedriga končno spregovori na to temo, je na včerajšnji predstavitvi pobude dejala prvopodpisana Serena Pellegrino (AVS). Nicola Conficoni (DS) je ob tem še spomnil, da se je Fedriga doslej izogibal kakršnemu koli komentarju o početju izraelske vlade, vendar je našel čas za kritiko učiteljem, ki se v šolah z dijaki pogovarjajo o Gazi.

»Pred 30 leti, ko se je dogajal genocid v Srebrenici, smo molčali, in enako se dogaja danes - to stanje je nevzdržno,« je ob predstavitev pobude dodal Marko Pisani (SSk).

Opozicija od deželne vlade pričakuje poziv uradnemu Rimu, naj se na vseh ravneh angažira za prekinitev ognja v Gazi, izpustitev vseh izraelskih talcev, ki jih zadržuje Hamas, in palestinskih političnih zapornikov, za mir ter spoštovanje človekovih pravic in mednarodnega prava.

Pobuda vsebuje tudi poziv italijanski vladi, naj prizna palestinsko državo, kot je to že storilo več članic EU, od Fedrige pa pričakujejo skupno stališče v podporo priznanju Palestine v okviru konference dežel.

Zadnja točka pobude je poziv k podpori mednarodnim projektom za gospodarski, socialni in kulturni razvoj palestinskih ozemelj, in sicer v sodelovanju z nevladnimi organizacijami, univerzami in organizacijami civilne družbe, ki si prizadevajo za mir.