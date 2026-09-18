Iz domačega Štandreža do vrha Triglava v petih dneh

Vsak Slovenec mora iti vsaj enkrat na Triglav, pravi ljudska modrost. In tega reka se je sredi avgusta držala tudi skupina Štandrežcev, ki se je odločila za svojevrsten podvig. 19. avgusta so na pot krenili kar iz domače vasi ter v petih dneh prehodili pot od Štandreža do Triglava, kar pomeni, da so prehodili okrog sto kilometrov in premagali okrog 5000 metrov višinske razlike.

»Da bi šli na Triglav, smo se menili že prejšnje poletje, nekdo pa je prišel z idejo, da bi lahko tja šli kar iz Štandreža. Lani nam zaradi organizacijskih težav, ker se nismo mogli uskladiti z datumi, ni uspelo, letos pa ja,« je pojasnil eden od članov odprave Samuel Mucci.

Šest jih je osvojilo vrh

Do vrha Triglava so prišli Gabrijel Zavadlav, Matija Boškin, Giacomo Grendene, Samuel Mucci, Mikael Mucci in Saša Nanut, Alessandru Nanutu pa podvig tokrat ni uspel. Šlo je za skupino mladih Štandrežcev, starih od 21 do 35 let.

Pred samo odpravo so tudi skupaj trenirali, saj so bili nekateri bolje, drugi pa manj pripravljeni na tak podvig, 19. avgusta pa je napočil dan za odhod. »Štartali smo izpred enega od barov v Štandrežu in že takrat je bilo presenetljivo, ker nas je na startni točki pričakalo veliko vaščanov, ki so nam prišli voščit srečno pot,« je poudaril Mucci.

Pot na odpravi in prenočišča je organiziral Gabrijel Zavadlav, ki je izkušen planinec. Hrano so si v glavnem nosili s seboj, saj so si tudi na prvih postojankah kuhali v apartmajih, le zadnja dva večera so si privoščili obrok v koči. Da je bilo vse organizirano do potankosti in ni bilo nič prepuščeno naključju, dokazujejo tudi majčke in brezrokavniki, ki so si jih člani odprave zamislili za to priložnost in jih dali tiskati s posebnim logotipom odprave.

»Naša odprava je bila v vasi kar občutena, tako da bi bilo lepo, če bi s takim izzivom nadaljevali tudi drugi Štandrežci ali če bi še kaj takega znova izvedli tudi mi,« je še zaključil Mucci.