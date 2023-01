Danes so v Furlaniji - Julijski krajini opravili 487 PCR-testov, s katerimi so potrdili 19 novih okužb. Opravili so še 490 hitrih antigenskih testov, s katerimi so potrdili še 77 novih okužb.

Na intenzivni negi se zdravita dva pacienta, na navadnih oddelkih pa jih je hospitaliziranih 222. Umrli sta dve osebi s potrjeno koronavirusno okužbo.