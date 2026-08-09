Sveti Rok vabi v Nabrežino z bogatim in raznolikim programom

Praznovanje sv. Roka v Nabrežini je iz leta v leto bolj bogato z raznolikim dogajanjem, tako da čisto vsak lahko najde kaj vabljivega - od športa do razstav, srečanj ali glasbenih koncertov. Od četrtka, 13. avgusta, do nedelje, 16. avgusta, se v Nabrežini obeta živahen vikend, ki ga prirejajo AŠD Sokol, SKD Igo Gruden, Godba na pihala Nabrežina, Jus Nabrežina in Združenje staršev OŠ Virgila Ščeka s podporo deželnega sveta FJK, Občine Devin-Nabrežina, ki je tudi pokroviteljica, ZKB in drugih.

Dogajanje so včeraj v občinski dvorani predstavili devinsko-nabrežinski župan Igor Gabrovec, koordinator dogodkov in predsednik Sokola Pavel Vidoni, predsednica SKD Gruden Jasna Simoneta, urednica mesečnika QUBI Fabiana Romanutti in odbornica Marjanka Ban. Drug za drugim so potrdili namen praznika, to je druženje in krepitve vezi med ljudmi, pohvalili pa so prostovoljno delo, ki se skriva za organizacijo praznika.

Priznanja, razstave in glasba

Slovesno odprtje praznika bo v četrtek ob 20.30 na Trgu sv. Roka, ko bo ob nastopu KD Borjač iz Sežane s predstavo Kavadurji o življenju kamnosekov in kamnarjev, potekala tudi podelitev priznanj sedmim zaslužnim občanom. »Gre za priznanja posameznikom, ki so svoje življenje izven poklica posvetili skupnosti, se izkazali na različnih področjih, od športa do kulture, literature, gospodarstva ali sociale in si zato zaslužijo pohvalo« je povedala Ban.

Še pred tem bodo ob 18. uri odprli štiri razstave v prostorih SKD Gruden. V spodnjih prostorih bosta na ogled zgodovinska razstava Ozemlje, last in oblast: Nabrežina in Kras na starih zemljevidih, ki je nastala z arheologom Ivanom Marijo Hrovatinom. Na ogled bo redkejše arhivsko gradivo, ki se nanaša na starejša obdobja devinsko-nabrežinskega prostora (v nedeljo ob 18. uri vodeni ogled v slovenščini, ob 19. uri v italijanščini). Tam bo tudi razstava Šepeti iz preteklosti: preplet dob in domišljije, na kateri bo 20-letni Simone Pietro Claudio iz Šempolaja predstavil kostume iz zgodovinskih filmov, ki jih izdeluje sam.

V Radovičevi sobi se bosta predstavila vsestranska Nabrežinca Barbara Boneta z likovno razstavo Modro sonce s tehniko modrotiska (cianotipije) in Matej Gruden - Keko, kot kipar z razstavo Le sled. Razstave si bo mogoče ogledati med 18. in 21. uro, v soboto in nedeljo tudi med 10.30 in 12.30.

Na Sokolovem igrišču bo med 18. in 24. uro turnir v odbojki na mivki (tako kot tudi v petek med 17. in 20. uro). Ob 19.45 bo v župnijski cerkvi koncert fantovske vokalne skupine Vihar pod vodstvom Mirka Ferlana, večer pa se bo zaključil na Sokolovem igrišču z DJ-em.

Celoten spored praznovanj tukaj.