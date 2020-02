Fortnite: videoigra, ki je obnorela otroke in najstnike

Trenutno verjetno ni staršev mladega navdušenca nad računalniškimi igrami, ki ne bi v zadnjih mesecih vsaj enkrat slišal za Fortnite. Gre za igro, ki je močno zaznamovala zadnji dve leti. Uradno ima 250 milijonov uporabnikov. Zaradi edinstvene mešanice zabavnosti, dostopnosti in prismuknjenosti je Fortnite med mladimi postal velikanski hit, a je hkrati tudi presegel klasične okvire videoiger in zrasel v popkulturni fenomen. In tudi v enega od razlogov za nenehne spore zaradi pretiranega igranja med starši in najstniki.

In kaj sploh je Fortnite? To je akcijska videoigra preživetja, v kateri se do 100 igralcev ločeno ali kot del ekipe bori med seboj, zadnji, ki ostane, pa je zmagovalec. Igrati je mogoče na računalnikih, igralnih konzolah in na mobilnih telefonih. Igralci se ob začetku partije z letečim avtobusom odpeljejo nad otok, posejan z vasicami in zapuščenimi zgradbami, ki je prizorišče bitke. Kdaj bodo izskočili in odprli padalo, se lahko odločijo sami. Ob pristanku morajo igralci čim prej popisati orožje in opremo ter surovine za gradnjo preprostih utrdb. Surovine nabirajo tako, da s krampom, ki je edina začetna oprema, podirajo hiše in drevesa. Ob tem pa se morajo ves čas izogibati napadom drugih igralcev in se braniti.