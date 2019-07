Friulia obljublja vnos kisika v podjetja

Deželna finančna družba Friulia je pripravila sveženj finančnih inštrumentov, »specifičnih ukrepov in inovativnih operacij« – pravi njena predsednica Federica Seganti –, v oporo srednjim in malim podjetjem iz Furlanije Julijske krajine, pa še zelo majhnim, mikro in individualnim podjetjem, ki so sicer zdrava in perspektivna, njihovo rast pa hromi finančni stres. Splošni gospodarski okvir ni še ugoden, na globalnih tržiščih kraljuje negotovost, industrijska produkcija v Italiji pa ni še dosegla ravni izpred krize, ki je nastopila leta 2008, razlagajo pri Friulii. Novi finančni inštrumenti, ki jih vsebuje danes odobreni industrijski načrt družbe za triletje 2019-2022, naj bi podjetjem omogočili, da zadihajo, zrastejo in se usmerijo tudi na tuje trge. Deželno gospodarstvo krvavo potrebuje vnosa kisika. S tem v zvezi je zgovoren podatek, da je promet »top 500« podjetij iz FJK enak prometu »top 500« podjetij iz ... pokrajine Treviso v Venetu.

Več v jutrišnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.