Furlanščina »izginila« tudi na postaji pri Vidmu

Po zamenjavi trojezičnih tabel na čedajski železniški postaji z enojezičnimi, ki so zdaj le v italijanščini, o kateri smo poročali, se je nekaj podobnega zdaj pripetilo na postaji San Gottardo pri Vidmu. »Izginila« je furlanščina na račun angleščine. Tabla o prepovedi prečkanja železniških tirov, ki je bila doslej v italijanščini in furlanščini, je zdaj le v italijanščini in angleščini. Na pomanjkljivost je opozorila svetnica Pakta za avtonomijo v Vidmu Stefania Garlatti-Costa, ki poziva družbo RFI, naj ponovno uvede furlanščino, saj odražajo manjšinski jeziki raznolikost in posebnost teritorija.