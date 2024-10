Furlanska poslanka zamenjala kar štiri stranke

Furlanska poslanka Isabella De Monte je zapustila stranko Mattea Renzija Živa Italija in prestopila v stranko Naprej, Italija, v parlament pa je bila pred dvema letoma izvoljena na listi stranke Akcija Carla Calende. Nekdanja županja občine Tablje je v zadnjih letih torej dejansko zamenjala kar štiri stranke. Svojo politično pot je pričela v Demokratski stranki ter jo zastopala v senatu in v evropskem parlamentu.

Zunanji minister in vodja stranke pokojnega Silvia Berlusconija Antonio Tajani je toplo pozdravil prihod političarke iz Furlanije Julijske krajine, kar je naredila tudi deželna tajnica Naprej Italija, Tržačanka Sandra Savino.

»Vstopam v Naprej, Italija, stranko, ki zagovarja evropske vrednote in pragmatizem, ki so od vedno moje vrednote,« je svojo odločitev utemeljila De Monte. Po »razporoki« s Calendo se je ločila še od Renzija, kateremu očita zbližanje Demokratski stranki in torej zasuk na levo. Pred nekaj tedni sta Akcijo zapustili Mara Carfagna in Mariastella Gelmini, ki sta se včlanili v vladno sredinsko stranko Maurizia Lupija, De Monte pa je izbrala Tajanija.