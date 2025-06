Gasilci iz Vidma so danes okrog 11.30 posredovali na območju občine Basiliano na Videmskem ob cesti, ki iz Villaorbe pelje v Beano, od koder jih je poklical kmet. Ob odprtju jaška je opazil mlado lisico v kanalu. Gasilci so žival dosegli in imobilizirali. Nato so jo potegnili na varno. Ugotovili so, da je mala lisica v dobrem zdravstvenem stanju, zato so jo izpustili na prostost.