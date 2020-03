Na nedeljski poziv Koncerta za zvestobo se je oglasil tudi Lojze Hlede iz Števerjana, ki je včeraj ob 18. uri v tihe števerjanske ulice zaigral »Večer v Števerjanu«, skladbo ansambla, ki nosi njegovo ime.

Prilagamo vam posnetek njegovega »domačega koncerta« in vas vabimo, da sledite njegovemu zgledu ter nam posredujete fotografije in posnetke, ki ste jih posneli pod gesloma #jazostanemdoma in #vsebošedobro.