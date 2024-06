Glasbena čestitka Slovencev iz zamejstva in sveta ob dnevu državnosti (VIDEO)

Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu je ob dnevu državnosti predstavil glasbeno čestitko Slovencev iz zamejstva, v kateri je sodelovalo 24 organizacij in posameznikov s celega sveta. Med njimi sta FJK oz. Trst zastopala Mešani pevski zbor Fran Venturini od Domja in Tržaška folklorna skupina Stu Ledi.

»Drage Slovenke in Slovenci, naj slovenska pesem ogreje slovenska srca doma, v zamejstvu in po svetu. Iskrene čestitke ob dnevu državnosti,« je v uvodu čestitke dejal minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon. Temu sledi preplet posnetkov iz vsega sveta, v kateri Slovenci na tujem prepevajo skladbo Ljubim te, Slovenija zelena. V tem se jim pridružijo tudi plesalci, ki delujejo v številnih slovenskih folklornih skupinah po svetu, so povzeli v uradu.

Urad se je ob priložnosti zahvalil avtorju glasbe in besedila Otu Pestnerju, avtorju priredbe za zbor Juriju Mušiču, argentinskima Slovencema Adrianu Gaserju, ki je poskrbel za video montažo, in Matjažu Rožancu, ki je združil vse zvočne posnetke. Za glasbeno podlago pa se je urad zahvalil zamejskemu ansamblu Kraški kvintet.