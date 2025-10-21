Glavnina padavin danes in v četrtek

Prva od dveh vremenskih front, ki bodo vplivale na vreme pri nas v tem tednu, je ponoči dosegla naše kraje. V FJK se pojavljajo povečini zmerne padavine. Ozračje je vlažno in marsikje zamegljeno. Oblačno in deževno vreme se bo nadaljevalo tudi v popoldanskih urah, ko se bodo padavine ponekod okrepile in ni ravno izključeno, da bodo vmes tudi posamezne plohe ali nevihte. Pihali bodo vetrovi južnih smeri.

Padavine bodo zvečer ali ponoči oslabele in ponekod ponehale. Jutri se bo nadaljevalo vlažno in oblačno vreme, občasno bo še deževalo. Količine dežja bodo skromne.

V četrtek bo prispela nova vremenska fronta. Čez dan se bodo v FJK začele pojavljati padavine, ki se bodo popoldne okrepile. Vmes bodo tudi plohe in nevihte. V noči na petek bo vremenska fronta zapustila naše kraje in se bo vreme izboljšalo. Nekoliko se bo ohladilo.

V petek bo povečini precej jasno