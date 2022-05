Golob takoj z Italijo za plin

Nova slovenska vlada Roberta Goloba bo morala po izgubi dobavne poti za plin s terminala na Krku v prihodnjih mesecih nujno najti novo vstopno točko za zemeljski plin v Jadranskem morju. Kot so neuradno izvedeli pri portalu Necenzurirano, ki ga povzemajo nekateri slovenski mediji, je v igri morski terminal Adriatic LNG, ki se nahaja na Jadranskem morju 15 kilometrov od obale Porta Levanta in Porta Vira pri Rovigu. Njegova letna zmogljivost znaša osem milijard kubičnih metrov plina, kar je enako desetini letne porabe v Italiji. Italijanski plinski terminal ni docela izkoriščen in ima še veliko zmogljivosti, ki bi še kako prišle prav Sloveniji.

Tej rešitvi gre na roko dejstvo, da bi lahko plin v Slovenijo prišel prek mejne točke v Šempetru pri Gorici. Prav tako ima Italija na voljo dovolj skladišč, saj je tranzitna država za plin iz Severne Afrike, predvsem iz Alžirije. Minister za infrastrukturo v odhodu Jernej Vrtovec poudarja, da se je zunanji minister Anže Logar pred časom med obiskom v Alžiriji pogovarjal o možnosti, da bi Slovenija preko Italije prejemala alžirski plin.

Rim in Ljubljana – dodaja Vrtovec – sta marca sklenili dogovor o solidarnostni izmenjavi plina, Slovenija pa se o o tem pogovarja tudi z Avstrijo, iz katere preko vozlišča Baumgarten, kljub vojni v Ukrajini, še vedno dobiva največ ruskega plina. Pogovore z Italijo in Avstrijo bo sedaj nadaljevala Golobova vlada.