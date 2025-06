Gorico in Trst zajel prvi letošnji vročinski val

Trst in Gorico je zajel prvi letošnji vročinski val. Povprečne 24-urne temperature so bodisi v Trstu kot na širšem goriškem območju poskočile nad 25 stopinj Celzija. O vročinskem valu na območju z omiljenim sredozemskim podnebjem, se pravi, da na Primorskem in v nižinskih ter obmorskih predelih FJK, govorimo, ko je tri dni povprečna temperatura nad 25 stopinj Celzija. Prvega dne je bil torej pogoj izpolnjen, zagotovo bo tudi danes, jutri in v nedeljo, saj so temperature še v porastu. Nekoliko manj vroče je bilo le na Kraški planoti, kjer je bila 24-urna povprečna temperatura rahlo pod 25 stopinjami Celzija in se torej vročinski val še ni začel.

V Trstu je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa včeraj namerila najnižjo nočno temperaturo 22,5 stopinje Celzija, najvišjo dnevno 28,7 stopinje Celzija in 24-urno povprečno temperaturo 25,5 stopinje Celzija.

V Gorici je bila včerajšnja najnižja nočna temperatura 18,4 stopinje Celzija in najvišja dnevna temperatura 33,6 stopinje Celzija, 24-urna povprečna temperatura pa 26 stopinj Celzija.

Danes je še topleje. V Trstu je bila najnižja nočna temperatura 24,3 stopinje Celzija, v Gorici pa 19,1 stopinje Celzija. Ob 12. uri pa je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa v Trstu beležila 29,1 stopinje Celzija, v Gorici pa 30,5 stopinje Celzija. Piha šibka do zmerna burja, ki bo čez dan oslabela.

Od danes do vključno nedelje bo sončno in vroče. Najvišje dnevne temperature bodo zlasti na Goriškem do okrog 35 stopinj Celzija. Postopno se bo povečala tudi relativna vlaga, pri čemer bo zlasti ob morju večja tudi toplotna obremenitev.