Goriški planinec umrl v Karnijskih Alpah

Reševalna akcija 72-letnega goriškega planinca Adriana Rossija v Karnijskih Alpah se je tragično zaključila. Včeraj so ga nekaj pred 23. uro našli mrtvega v bližini koče Casera Val ob vznožju vrha Verzegnis na Videmskem. Po vsej verjetnosti ga je obšla slabost.

Iskali so ga tudi s helikopterjem

Alarm je včeraj ob 20. uri sprožila njegova družina, ker se ni vrnil domov in ni več odgovarjal na telefonske klice. Moški je ženi zjutraj zaupal načrt izleta in ji okoli 12. ure poslal fotografijo s prelaza Forcella Cormalina na višini 1780 metrov. Avtomobil je parkiral pri sedlu Chianzutan.

V reševalni akciji so sodelovali gorski reševalci, finančni policisti in gasilci. Območje je pregledoval tudi helikopter.