Gorivo plačeval s klonirano kreditno kartico

Voznik tovornega vozila, državljan Slovaške, je sežanskim policistom prijavil nezakonito uporabo svoje kreditne kartice. Imel jo je sicer ves čas pri sebi, medtem pa je nekdo s kartico plačeval gorivo, in sicer dvakrat v Sežani, dvakrat v Grosuplju in enkrat v Vrtojbi, pri čemer je bilo podjetje oškodovano za približno 1200 evrov. Sam prijavitelj pa je bil v Italiji, ko so ga iz podjetja obvestili o plačilih.

Policisti so po ogledu vozila izsledili znake vloma, zaradi česar sumijo, da si je med vdorom v kabino nekdo izpisal podatke kartice ali jo preslikal in torej obstaja sum, da je bila plačilna kartica klonirana. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil, so sporočili.