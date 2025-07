Gorivo plačevali s ponarejenimi karticami

Včeraj zjutraj je romunski državljan policiste obvestil o spletni goljufiji. Po prvih zbranih podatkih so neznani storilci pred nekaj dnevi na območju Občine Šempeter-Vrtojba in drugih lokacijah v Sloveniji ter v tujini večkrat uporabil ponarejene plačilne kartice in si s tem pridobili premoženjsko korist. Neznani storilci so namreč v času med 12. in 16. julijem letos na območju med Romunijo in Italijo nezakonito pridobili podatke več plačilnih kartic za točenje goriva, vezanih na registrsko številko vozila romunske registracije. Neznanci so jih večkrat zlorabili na različnih bencinskih črpalkah bodisi na območju novogoriške policijske uprave kot tudi v Italiji in na območju Policijske uprave Murska Sobota. Gospodarsko družbo iz Romunije so oškodovali za več kot sedem tisoč evrov.