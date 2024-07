Gorski reševalci iz Rablja dvakrat posredovali v Julijskih Alpah

Gorski reševalci iz Rablja so skupaj z reševalci finančne policije danes posredovali na Špiku nad Policami in na Višu v Julijskih Alpah za reševanje dveh oseb. V prvem primeru jih je med 12. uro in 13.30 helikopter civilne zaščite prepeljal na gorsko stezo številka 663 na nadmorski višini 2200 metrov, kjer se je avstrijski pohodnik znašel v težavah. Potegnili so ga na helikopter in ga prepeljali v dolino.

V drugem primeru so med 13.30 in 15.30 posredovali na Višu, kjer je pohodnik padel in se poškodoval. Z deželnim reševalnim helikopterjem so ga prepeljali v dolino in nato z reševalnim vozilom v bolnišnico.