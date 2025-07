Gorski reševalci pozivajo k previdnosti v visokogorju

Poletna visokogorska sezona je stopila v živo, z njo pa tudi nesreče in eksponentno povečanje dela gorskih reševalcev. Včeraj je v Italiji odmevala nesreča, v kateri je umrl 15-letni Francoz, za katerega je bil usoden zdrs le nekaj minut potem, ko je poklical starše in jim rekel, da se je izgubil na več kot 2000 metrih nadmorske višine pod goro Becca di Viou v Dolini Aoste. V Sloveniji pa smo bili pred kratkim priča eni največjih tragedij v gorah zadnjih let, v kateri sta pod Skuto umrla 27-letni in 40-letni alpinist. Ravno zaradi vse večjega števila nesreč gorski reševalci tako v Italiji kot v Sloveniji v teh dneh pozivajo k še večji previdnosti v visokogorju.

Iz Gorske reševalne zveze Slovenije (GRZS) so včeraj sporočili, da se obisk slovenskih gora iz leta v leto povečuje, kar se odraža tudi v večjem številu nesreč. To je v zadnjem desetletju strmo naraslo in v zadnjih štirih letih preseglo 600 nesreč na leto. Naj navedemo primerjavo, da je bilo npr. še v letih 2013 in 2014 manj kot 400 intervencij na leto. Med najpogostejšimi razlogi za klic na pomoč v gorah so zdrsi, nepoznavanje terena, telesna nepripravljenost in neustrezna oprema. Zanimivo je, da opažajo porast primerov in izčrpanosti ter obolelih stanj, ta pojav pa pogosto povezujejo z vplivom družbenih omrežij. Ljudje namreč sledijo idealiziranim podobam iz gora in se podajajo na ture, ki presegajo njihove fizične ali psihične zmožnosti. Posledično se znajdejo v situacijah, ko niso zmožni nadaljevati poti, kar pogosto vodi v aktivacijo gorskih reševalcev, so navedli.

Število intervencij je v zadnjih letih, predvsem po pandemiji novega koronavirusa, naraslo tudi v Italiji, je zapisano na spletni strani italijanske gorske reševalne službe CNSAS. O navalu ljudi, ki ga beležijo gore, priča torkov viralni videoposnetek iz Secede na Južnem Tirolskem, kjer na stotine ljudi čaka v neskončni vrsti, da se vkrca na sedežnico, ki omogoča dostop do kraja, ki so ga nedvomno razkrili kaki vplivneži, saj je od tam mogoče posneti lepe, »instagramske« fotografije.