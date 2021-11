Gospodarska slika v FJK je boljša, primanjkuje pa surovin

Morda res še ni na vrhuncu, zdravstveno stanje deželnega gospodarstva v Furlaniji - Julijski krajini pa se po hudem udarcu pandemije novega koronavirusa naglo izboljšuje, saj je v prvi polovici letošnjega leta v močnem porastu. Tako priča tematsko poročilo, ki ga je pripravil tržaški oddelek za analizo in raziskovanje krajevnega gospodarskega stanja (ARET) Banke Italije. Pregled, ki ga je sestavila skupina strokovnjakov pod vodstvom Achilleja Puggionija, je razdeljen na štiri glavna poglavja, se pravi podjetja, delovni trg, družine in posojila in opisuje stanje prvih šestih mesecev leta 2021, je povzel direktor tržaškega sedeža banke Marcello Martella. Tako dokument kot njegov povzetek sta na voljo na spletni strani bancaditalia.it.

Trimesečni kazalnik deželnega gospodarstva (ITER) dokazuje, da je v prvi polovici leta v primerjavi z istim obdobjem lani proizvodnja narasla za skoraj dvanajst odstotkov, kar pomeni veliko več od stopnje, ki jo je napovedoval nacionalni statistični zavod ISTAT, se pravi 7,6 odstotka.