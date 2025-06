Gospodarsko stanje v FJK ni ravno slabo, projekcije pa niso rožnate

Lani je gospodarska dejavnost v Furlaniji - Julijski krajini po padcu v letu 2023, ki je znašal 0,5 odstotka, zabeležila rahlo rast. Po podatkih, ki so jih zbrali in obdelali strokovnjaki Banke Italije, se je deželni bruto domači proizvod (BDP) v letu 2024 realno povečal za 0,5 odstotka, kar pa je nekoliko manj od italijanskega povprečja (0,7 odstotka).

Negativna vrzel v rasti v primerjavi s preostalo Italijo, ki so jo analitiki zabeležili že v obdobju 2007–2023, se je tako še dodatno poglobila. Ob šibkem zunanjem povpraševanju je gospodarski dejavnosti lani nekoliko pomagala povečana kupna moč italijanskih družin v kombinaciji z večjo javno porabo, pri čemer so pomembno vlogo odigrala sredstva iz Načrta za okrevanje in odpornost (NOO).

Na današnji predstavitvi letnega poročila o zdravju gospodarstva v FJK za leto 2024 je prevladovala zadržanost. Stanje v deželi namreč ni ravno slabo, projekcije za prihodnost pa niso rožnate bodisi zaradi sistemskih ovir, ki v zadnjih letih niso bile odpravljene, bodisi zaradi splošne negotovosti, ki jih ob geopolitični nestabilnosti zaradi vojn v Ukrajini in Gazi zdaj prinaša tudi strah pred globalno trgovinsko vojno.