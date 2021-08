Gostincem 1000 evrov za okolju prijazno embalažo

»Družbo želimo vzgojiti k spoštovanju okolja in uporabi ekoloških materialov, ne pa plastike. Zato bo dežela vsem gostincem namenila 1000 evrov prispevka za nakup nove, ekološke embalaže.« Tako je dejal deželni odbornik za varstvo okolja, energijo in trajnostni razvoj Fabio Scoccimarro na današnjem novinarskem srečanju v dvorani Mosaico. Gostinci se morajo namreč do konca leta znebiti plastičnih slamic, kozarcev, krožnikov in posod, ki jih uporabljajo za dostavo, kot predpisuje evropska direktiva za prepoved plastike iz leta 2019. Cilji direktive so namreč varovanje, ohranjanje in izboljšanje naravnega bogastva Evropske unije, prehod v zeleno in konkurenčno nizkoogljično gospodarstvo, ki ravna z naravnimi viri, zaščita državljanov pred okoljskimi pritiski in tveganji za zdravje ter dobro počutje.

Malokdo je plastiko že opustil in se odločil za ekološko embalažo, saj so zaloge okolju neprijaznega materiala še polne. Zato se je dežela v sodelovanju z zvezo Confcommercio odločila, da bo gostince spodbudila z vsoto, ki bo enaka za vse upravičence. »Gre za poskusno obdobje. S prispevkom želimo pokriti polovični strošek nakupa ekološke embalaže. Naslednje leto bomo prispevek uravnovesili delovanju gostinskega obrata. Nekaterim bo 1000 evrov do konca leta namreč dovolj, drugim pa premalo.«

»Kategoriji, ki doživlja globoko krizo zaradi pandemije, namenjamo zasluženo pozornost. Ne pozabimo, da je uporaba steklenih posod v nočnih urah v zunanjih prostorih lokalov prepovedana, kar je gostince prisililo k uporabi plastičnih kozarcev oz. alternativnih materialov,« je spomnila tržaška predsednica zveze gostincev Fipe Federica Suban.