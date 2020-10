Gostinski lokali le do 18. ure, zaprli fitnese in gledališča

Giuseppe Conte je danes, 25. oktobra, podpisal novo uredbo predsednika vlade, ki bo veljala od 26. oktobra do 24. novembra in dodatno zaostruje ukrepe proti širjenju novega koronavirusa.

BARI IN RESTAVRACIJE LE DO 18. URE

Največja novost je ta, da gostinski lokali bodo lahko odprti vsak dan (propadel je predlog, da bi se zaprli ob nedeljah), a najkasneje do 18. ure (do 24. ure bo dovoljen prevzem hrane, dostava pa bo lahko potekala ob katerikoli uri). Vlada torej ni ugodila zahtevam predsednikov dežel, ki so predlagali zaprtje ob 23. uri. Pri mizi v restavracijah in barih lahko po novem sedijo le štiri osebe, ki niso članice istega gospodinjstva.

CONTE: »USPELO NAM BO«

Podrobnosti uredbe je na današnji (nedeljski) novinarski konferenci predstavil premier Giuseppe Conte. Povedal je, da je cilj vlade obvladovanje epidemiološkega stanja, novi ukrepi pa so bili nujni, potem ko je reproduktivno število v državi preseglo 1,5, kar pomeni, da vsaka okužena oseba okuži poldrugo osebo. Conte je tudi spet poudaril, da ne bo novega »generaliziranega lockdowna« in povabil državljane, naj vsi skupaj zaščitijo zdravje in gospodarstvo. »Uspelo nam je spomladi, uspelo nam bo tudi zdaj,« je dejal Conte in napovedal, da naj bi prvi odmerki cepiva bili na voljo decembra.

ZAPRLI FITNESE IN GLEDALIŠČA

V novi uredbi so prepovedali praznovanja ob ob porokah, krstih, in podobnih dogodkih, tako da so zabave na splošno prepovedane tako v javnih kot zasebnih prostorih. Vlada je odredila tudi zaprtje fitnesov in bazenov, kinodvoran in gledališč. Zaprte ostajajo tudi diskoteke, medtem ko so prepovedani sejmi in šagre. Smučišča bodo lahko zaenkrat odprta le za poklicne športnike, dežele pa lahko določijo posebne izjeme za amaterje. Na višjih srednjih šolah bo pouku na daljavo sledilo najmanj 75 odstotkov dijakov, dežele pa lahko odredijo pouk na daljavo celotne šolske populacije. Uredba uvaja nove omejitve za tekme skupinskih amaterskih športnih prvenstev, tako da po pojasnilih dnevnika La Gazzetta dello Sport bodo nogomet igrali le do D-lige, moško košarko do B-lige, žensko pa do A2-lige, ženski in moški rokomet do A2-lige, odbojko pa do moške in ženske B-lige ter nekaj mladinskih prvenstev. Po tej interpretaciji naj bi bila torej zamrznjena prvenstva v bistvu vseh članskih ekip, ki so članice Združenja slovenskih športnih društev v Italiji.

PRIPOROČILA VLADE DRŽAVLJANOM

Uredba ne predvideva omejitev gibanja med deželami, čeprav vlada svetuje državljanom, naj se ne gibajo brez utemeljenega razloga. Vlada tudi priporoča, naj ljudje ne sprejemajo doma drugih ljudi, ki niso člani istega gospodinjstva.