Vsako soboto objavljamo na naši spletni strani www.primorski.eu kuharski recept našega nekdanjega kolege Ivana Fischerja. Ne gre za novost, temveč za elektronski ponatis kulinaričnega kotička, ki ga je Primorski dnevnik objavljal od pozne pomladi 2007 do jeseni leta 2011. Tako izvirnost receptov, kot tudi misli, ki spremljajo njihovo objavo, v celoti ohranjajo aktualnost in sporočilnost, spletna objava pa omogoča hkrati njihov hiter prenos v elektronski ali papirnati arhiv domače kuhinje.

Dobro branje!

Govedina a la Stroganov

Ena najbolj pogostih jedi v tako imenovani mednarodni kuhinji je govedina a la Stroganov. Mnogi menijo, da gre za rusko ljudsko jed, kar pa sploh ni res. Jed je sicer ruska in izhaja iz konca 19. stoletja, lahko pa so si jo privoščili seveda le pripadniki visoke meščanske družbe in plemstva. Baje se je Pavel Aleksandrovič Stroganov, morda general, udeležil kuharskega tekmovanja v St. Peterburgu in s svojo pljučno pečenko tudi zmagal. Drugje sem bral, da si je ta način priprave pljučne pečenke omislil neki drugi Stroganov, Aleksander Grigorijevič, ki pa je bil menda pripadnik plemiške družine iz Odese. Kakorkoli že, jed je zelo okusna in so si so jo prilastili kuharji od vse povsod. Po oktobrski revoluciji, ko so se ruski plemiči razgubili po vsem svetu in se preživljali na najrazličnejše načine, so razširili tudi ta recept, ki pa se je v raznih državah, od Kitajske do Brazilije in Japonske, prilagodil krajevnim okusom. Tako ga na primer na Japonskem pripravljajo s ketchupom namesto s kislo smetano. Recept, ki ga objavljam, je najbrž bolj podoben originalnemu ruskemu, čeprav so vse različice govedine a la Stroganov zelo okusne. Še to, marsikje namesto govedine uporabljajo piščančji file.

Potrebujemo:

500-600 g pljučne pečenke

2 čebuli,

prgišče suhih gob

olje ali maslo

2 žlici moke

2-3 kisle kumare

žlico gorčice

bolje, če je dijonska

kozarec kisle smetane

sol

poper

Po želji še malo ostre mlete paprike ali 1 oster rdeč feferon.

Meso narežemo na rezine, gobe namočimo, lahko pa jih nadomestimo tudi s svežimi. Meso pomokamo in na hitro opečemo na maščobi s sesekljano čebulo. Gobe tudi sesekljamo in jih posebej prepražimo na olju, ali na maslu, odvisno pač od vašega okusa in jih dodamo k mesu, kjer naj se pražijo še 10 minut.

Dodamo še na tenke rezine narezane kisle kumare in dušimo nekaj minut, nakar dodamo še žlico gorčice in feferon. Če je jed presuha, prilijemo nekaj žlic juhe, tudi iz kocke. Rahlo povremo. Ko je meso mehko, prilijemo kislo smetano, premešamo, a pazimo, da smetane ne zavre. Ponudimo po navadi s kuhanim rižem, najbolje tako, da riž oblikujemo v modelu v obliki prstana, na sredo pa zlijemo meso in omako.

Ker jed pripravljajo vsepovsod, so tudi sestavine najrazličnejše: tako nekdo dodaja worchesterko omako, drugi kisle kapre, tretji še, kot smo rekli, ketchup. Tudi sojino omako sem nekje zasledil.

V vseh oblikah pa je jed res slastna.

Dober tek!

Ivan Fischer