Dobro branje!

Govedina po divjačinsko

Letni čas je primeren in divjačina se sedaj še kako prileže. Kaj pa, če divjačine, kljub vdoru merjascev na kraška polja, nimamo pri roki. V tem primeru se lahko odločimo za govedino, ki jo bomo pripravili, kot če bi nedolžen vol bil merjasec ali srna ali jelen.

Potrebujemo:

1 kg govedine (stegno, pleče, bočnik)

10 dag prekajene slanine

1 korenček

1 steblo zelene

2 stroka česna

1 čebulo

1 peteršiljev koren

brinove jagode

poper v zrnu

žličko kumine

žlico moke

lovorov list

majaron

timijan

žajbelj

2-3 rezine limone

žlico ali dve gorčice

juho, 1 dl rdečega vina

1 dl kisle smetane

oljčno olje

sol

Govedino samo z ene strani s tankim in ostrim nožem preluknjamo in jo pretaknemo s slanino.

Da bi bila zadeva lažje izvedljiva, slanino damo prej v hladilnik, da se strdi. Meso nato solimo, popramo, premažemo z gorčico in ga na olju opečemo, vendar tako, da zapečemo najprej pretaknjeno stran in to zato, ker se meso pri peki skrči in bi sicer koščki slanine izpadli. Ko smo meso opekli z vseh strani, ga preložimo v drugo posodo, na istem olju prepražimo drobno sesekljano zelenjavo (korenček, zeleno, peteršilj). Ko je zelenjava na pol prepražena, dodamo narezano čebulo in strt česen, zalijemo z nekaj juhe in dodamo še druge začimbe ter opečeno meso in do mehkega dušimo.

Ko je meso na pol kuhano, ga vzamemo iz posode, zelenjavi pa dodamo žlico gorčice. Pri vsem postopku moramo paziti, da se zelenjava ne zažge, sicer bo omaka grenka, kar ni prijetno. Zelenjavo potresemo še z žlico moke, dobro premešamo, zalijemo z juho, pustimo, da zavre in spet dodamo na pol kuhano meso ter dušimo do mehkega. Omako nato obdelamo s paličnim mešalnikom, da dobimo gladko zmes. Prilijemo še vino, pustimo da izpari in ob koncu omako izboljšamo s kislo smetano. Meso narežemo na rezine, zložimo na krožnik in prelijemo z omako. Če nam omaka ostane, jo ponudimo posebej v omačnici.

Zraven se priležejo kruhovi ali krompirjevi cmoki, pražen krompir, za silo pa tudi dušeni riž. V Sloveniji k tako pripravljenemu mesu ponavadi ponudijo brusnice.

Če vam omaka ostane, jo nekaj dni lahko hranite v hladilniku in tako imate divjačinsko omako pri roki in jo lahko uporabite pri pečenki ali pri zrezkih.

Dober tek!

Ivan Fischer