Guglajo o nogometu, cricketu in princesi Kate

Spletni brskalnik dandanes ni le nepogrešljivo orodje, je tudi ogledalo, ki razkriva, kaj ljudi najbolj zanima. Google ob koncu vsakega leta objavi seznam najpogosteje iskanih besed ali besednih zvez v posameznih državah in tudi na svetovni ravni.

Uporabniki svetovnega spleta so v Googlov brskalnik največkrat vtipkali ime južnoameriškega nogometnega prvenstva Copa America, nogomet, tokrat evropski, zaseda tudi drugo mesto (UEFA European Championship), tretje in četrto mesto pa si je izboril cricket, natančneje letošnje svetovno prvenstvo in tekma Indije proti Angliji. Na petem mestu med splošnimi iskanji pa je Liam Payne, pevec nekdanje pop skupine One Direction, ki je oktobra v skrivnostnih okoliščinah umrl v Buenos Airesu, potem ko je padel z balkona na tretjem nadstropju hotela, kjer je bil nastanjen.

Med novicami so bile na svetovni ravni najbolj iskane predsedniške volitve v ZDA, prekomerna vročina, olimpijske igre in orkan Milton. Ljudje, za katerimi so spletni uporabniki najbolj guglali, pa so Donald Trump, valižanska princesa Catherine, Kamala Harris je tretja, sledita boksarka Imane Khelif in predsednik ZDA Joe Biden.

Iskalni trendi so različno razvrščeni glede na državo. Za Italijo so najbolj iskane besede oz. besedne zveze razvrstili po kategorijah. Prva med javnimi osebnostmi je pevka Angelina Mango, ki je slavila na letošnjem Sanremu, sledijo že omenjena princesa Kate Middleton, italijanska tenisačica Jasmine Paolini, četrto in peto mesto pa zasedata pevca Ghali in Geolier.

Za Italijo so na voljo tudi podatki o tem, katere pomene so iskali uporabniki, ki so zato iskanje začeli s »kaj pomeni«, nadaljevali pa s predmetom zanimanja. Na prvem mestu je geslo v angleškem jeziku All eyes on Rafah (Vse oči uprimo v Rafo), s katerim so pred meseci na družbenih omrežjih pozivali k pozornosti na grozodejstva, ki jih Izrael povzroča na območju Gaze.

Slovenske rezultate najpogostejših poizvedovanj o serijah in filmih pa so objavili skupaj: najbolj iskana je bila slovenska serija Skrito v raju, druga pa je biografska drama Toma, ki temelji na zgodbi srbskega glasbenika Toma Zdravkovića. Sledijo serija Griselda o resnični zgodbi kolumbijske preprodajalke drog, nadaljevanje znanstvenofantastičnega filma Dune: Peščeni planet in že omenjeni Saltburn.

Najbolj iskana oseba je letos v Sloveniji nekdanja pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan, ki je odstopila po aferi z nakupom stavbe na Litijski cesti. Na drugem mestu je valižanska princesa Kate Middleton, na tretjem pa Donald Trump, ki so mu volivci letos namenili drugi mandat predsednika ZDA. Trumpu sledita hrvaški predstavnik in slovenska predstavnica na letošnji Evroviziji Baby Lasagna in Raiven, ki sta tako tudi najbolj iskana izvajalca.