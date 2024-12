Hekerji napadli spletno stran italijanskega zunanjega ministrstva

Hekerji so danes napadli in začasno onesposobili več deset spletnih strani v Italiji, med drugim italijanskega zunanjega ministrstva in dveh milanskih letališč, je sporočila italijanska agencija za kibernetsko varnost. Odgovornost za napade je prevzela Rusiji naklonjena hekerska skupina Noname057(16).

Kot je skupina zapisala na Telegramu, so »italijanski rusofobi dobili zasluženi kibernetski odgovor«.

Tiskovni predstavnik italijanske agencije za kibernetsko varnost je dejal, da je tako imenovani »distribuirani napad z zavrnitvijo storitve« (DDoS) verjetno povezan s prorusko skupino. Pri takšnih napadih hekerji poskušajo preobremeniti omrežje z neobičajno velikimi količinami podatkovnega prometa, spletna stran pa posledično postane nedostopna za uporabnike. Agencija je hitro pomagala napadenim ustanovam in podjetjem ter učinek napada ublažila v manj kot dveh urah.

Tarča hekerskega napada sta bili tudi spletni strani milanskih letališč Linate in Malpensa, a kibernetski napad ni povzročil motenj v letalskem prometu. Italijanski zunanji minister Antonio Tajani je dejal, da je bil današnji hekerski napad že tretji v treh dneh. Ob tem je v senatu v Rimu zatrdil, da si vlada prizadeva okrepiti obrambo pred hekerskimi napadi.