Helikopter v gorah s polnimi rokami dela

Kot vsako poletje imajo tudi v teh dneh deželni gorski reševalci polne roke dela s turisti v visokogorju. Včeraj so v popoldanskih urah izvedli tri reševalne akcije po deželnem alpskem loku.

Na poti s koče Zacchi proti Trbižu se je sedemdesetletni Avstrijec poškodoval po padcu s kolesom. Reševalci so poklicali na kraj nesreče tudi reševalni helikopter, saj so domnevali, da si je sedemdesetletnik huje poškodoval nogo. Izkazalo se je, da si je le zlomil zapestje, vseeno pa se je domov odpravil sam.

Istočasno je s koče Marinelli, na meji med Italijo in Avstrijo nad krajem Forni Avoltri, prišel klic na pomoč zaradi enainsedemdesetletnika iz Furlanije, ki ga je obšla slabost. Najprej so ga zdravstveno oskrbeli navzoči, nato so ga gorski reševalci odpeljali v videmsko bolnišnico s helikopterjem.

Ob približno 18. uri pa se je zaključila reševalna akcija na pobočju gore Valcada, pri kraju Tramonti di Sopra. Tam sta v gozdu pot izgubila dva pohodnika iz Romanje, stara 33 in 36 let. Da bi spet našla pot sta šla ven iz gozda, a sta se znašla na strmem in nevarnem območju, kjer sta zato poklicala na pomoč. Tudi ponju je prišel helikopter.