Hitri zmenki, boljše možnosti

Hitri zmenek ali z angleško različico »speed date« marsikdo povezuje zlasti z novodobnim pristopom k spoznavanju novih ljudi in zakaj ne tudi iskanju boljše polovičke. Danes (petek) pa je v nekdanji vojaški bolnišnici v Trstu zaživel prvi čezmejni zaposlitveni sejem Euradria Cross-Border Speed Date, na katerem je približno dvajset delodajalcev iz Slovenije in Italije v izvirni obliki naglega navezovanja stikov spoznavalo iskalce zaposlitve z obeh strani meje.

Šlo je za rezultat skupnih prizadevanj projekta Euradria 2019, nosilec katerega je Dežela Furlanija - Julijska krajina. Pri njem sodelujejo zavodi za zaposlovanje, agencije in stanovske organizacije iz obeh strani meje, med njimi sta tudi Slovensko deželno gospodarsko združenje in podjetje Servis. Cilj? Izboljšanje čezmejnega zaposlovanja. »Delodajalci iščejo kadrovske profile, ki jih nikakor ne uspejo dobiti. Projekt je odličen način, da se poveže povpraševanje s ponudbo. Istočasno hočemo torej dati priložnost ljudem, da dobijo službo ter podjetjem, da pridejo do kadrov, ki jih krvavo potrebujejo,« je utemeljil direktor SDGZ Andrej Šik. Po njegovem mnenju imajo pristojne ustanove s tem v zvezi čedalje večji posluh. Še vedno pa ni dovolj upoštevanja: »Gledajo le na lastno zakonodajo in ne upoštevajo problematik, ki jih ustvarja tista na drugi strani meje. Veseli smo torej, da so nam prejšnji teden sporočili, da so projekt obnovili še za nadaljnji dve leti.«