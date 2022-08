Honsell poenotil levo sredino

Deželni svetnik levega gibanja Open in nekdanji videmski župan Furio Honsell bo kandidat leve sredine za senat v enomandatnem volilnem okrožju Furlanije - Julijske krajine. Kandidaturo so predlagali zeleni in Italijanska levica, ponoči jo je podprlo tudi državno vodstvo Demokratske stranke. Honsell je kot župan Vidma kazal veliko naklonjenost Beneškim Slovencem, s katerimi se je pogovarjal v slovenščini.

Honsell je počaščen, da so mu levosredinske stranke zaupale tako zahtevno nalogo in napoveduje boj za državljanske pravice, ki jih ogroža desnica, pravi. O njem se govori tudi kot možnem kandidatu za videmskega župana na volitvah spomladi prihodnje leto. Aktualni župan Pietro Fontanini (Liga) je že napovedal vnovično kandidaturo, ki pa še ni doživela podpore vseh desnosredinskih strank in gibanj.

FJK po novem pripadajo štirje senatorji, doslej jih je imela sedem. Eden bo neposredno izvoljen v deželnem okrožju (dovolj je en glas več od ostalih kandidatov), preostali trije pa na strankarskih listah s proporcionalnim volilnim sistemom.