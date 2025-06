Hotelski gost udaril natakarja in mu grozil, da ga bo ubil

Piranski policisti so včeraj okrog 14. ure odhiteli v enega izmed hotelov v Strunjanu, od koder je klicala receptorka in prijavila, da imajo gosta, ki je napadel natakarja, poročajo Primorske novice.

Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je 45-letni moški, doma s celjskega območja, naročil pivo, za plačilo pa ni imel denarja. Natakarju je kot garancijo pustil svoja sončna očala. Kmalu zatem se je vrnil po očala in natakarja nenadoma s pestjo tako močno udaril v desno arkado, da jo je presekal. Po udarcu mu je še grozil, da ga bo ubil.

Takrat so do 45-letnika stopili še drugi zaposleni in ga pospremili iz hotela. Ko so prišli do izhoda, je moški dvakrat udaril po zatilju in po obrazu še eno od zaposlenih, nato jim je še grozil.

Ob prihodu policistov je kršitelj kričal na zaposlene in kljub večkratnim ukazom, naj s kršitvijo preneha, tega ni storil oziroma upošteval, temveč je tudi policiste žalil ter z rokami mahal proti njim, da bi jih udaril. Zato so policisti zoper njega uporabili prisilna sredstva in ga pridržali. Zaradi več kršitev javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog.