Hrvaški cariniki na meji s Slovenijo zasegli pošiljko 14 milijonov cigaret

Gre za enega največjih zasegov tihotapljenih cigaret na Hrvaškem

STA |
Obrežje |
17. okt. 2025 | 15:05
Hrvaški cariniki so na mejnem prehodu Obrežje oz. Bregana v četrtek zasegli pošiljko skoraj 14 milijonov cigaret v škatlicah, so danes sporočili iz hrvaške carinske uprave. Po njihovih navedbah gre za enega največjih zasegov tihotapljenih cigaret na Hrvaškem.

Pripadniki mobilne enote hrvaške carinske uprave so na mejnem prehodu s Slovenijo med četrtkovim poostrenim nadzorom trošarinskih izdelkov ustavili tovorno vozilo z ladijskim zabojnikom.

Ob pregledu vsebine zabojnika s pomočjo službenega psa za odkrivanje tobaka, tobačnih izdelkov in prepovedanih drog so ugotovili, da je v njem 13.910.000 kosov cigaret, zapakiranih v škatlice brez ustreznih žigov hrvaškega finančnega ministrstva.

