Huda nesreča pri delu na Pordenonskem

V FJK se je danes po včerajšnji delovni nesreči v Romansu pripetila nova nesreča pri delu, žal s še hujšimi posledicami. Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so posredovali na Pordenonskem, točneje v Polcenigu, kjer je v neki tovarni težji premični predmet udaril v glavo delavca. Padel je na tla in obležal brez zavesti. Kolegi so takoj poklicali na pomoč na interventno telefonsko številko 112. Glede na resnost poškodbe so operaterji na kraj nameravali poslati reševalni helikopter, kar pa ni bilo mogoče zaradi slabih vremenskih razmer. Prispela sta reševalno vozilo in zdravniški avtomobil. Zdravstveno osebje je poškodovanemu delavcu nudilo najnujnejšo zdravniško pomoč, nato so ga prepeljali v pordenonsko bolnišnico, kamor so ga v hudem zdravstvenem stanju sprejeli z rdečo triažno kodo.

Na kraju so bili tudi gasilci in karabinjerji, ki preiskujejo vzroke nesreče.