Huje poškodovan motorist

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so ponoči posredovali v Preceniccu na Videmskem, kjer se je poškodoval 38-letni motorist. Iz še nepojasnjenih vzrokov je izgubil nadzor nad motorjem in padel ter obležal na cestišču. Na kraju mu je zdravstveno osebje, ki je prispelo z reševalnim vozilom iz Latisane, nudilo prvo pomoč, nato so glede na resnost poškodb poklicali reševalni helikopter, s katerim so ga prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rdečo triažno kodo v hudem zdravstvenem stanju.