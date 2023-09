Koprski policisti so včeraj malo po 11. uri posredovali na koncu izolske obvoznice, kjer se je pripetila delovna nesreča. Ugotovili so, da sta bila huje poškodovana dva delavca, stara 45 in 19 let, oba državljana Severne Makedonije s prebivališčem v Sloveniji. Med prečrpavanjem betona se je zlomil krak železne roke in padel na njiju. Oba so odpeljali z reševalnim vozilom v ljubljanski klinični center. Vse okoliščine še preiskujejo.