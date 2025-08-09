Humar na Koroškem obiskala oba kraja protislovenskih izpadov

Koroška policija je pred dvema tednoma, v nedeljo, 26. julija, izpeljala obsežno racijo na Peršmanovi domačiji, kjer se je ravno dogajal antifašistični tabor, ki ga je priredil Klub slovenskih študentk*študentov na Dunaju. V petek, 1. avgusta, pa je v Celovcu, na tekmi Slovenskega atletskega kluba (SAK) trener vratarjev Janko Smrečnik dobil rumeni karton, ker se je z igralcem boroveljskega Atusa pogovoril v slovenščini.

Protislovenska izpada sta vzbudila veliko medijsko in družbeno pozornost v Avstriji in seveda Sloveniji. Stiki med vpletenimi akterji in slovensko vlado so bili stalni, včeraj in danes pa se je na Koroškem z delegacijo mudila državna sekretarka na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Humar. Spremljala sta jo novi veleposlanik Slovenije v Avstriji Marko Štucin ter generalna konzulka RS v Celovcu Maja Balant Slobodjanac.

Obisk se je začel v četrtek popoldne pri Peršmanu, kjer so se Humar in diplomata sestali s predstavniki dejansko celotne organizirane slovenske skupnosti na Koroškem, danes pa je državna sekretarka v spremstvu veleposlanika in generalne konzulke obiskala še nogometno igrišče Slovenskega atletskega kluba (SAK) v celovškem predmestju. Predsednik Marko Wieser, poslovodja Silvo Kumer ter razni veterani (med drugimi diplomat Zdravko Inzko, ki je pohvalil mladino, ki se je »po raciji prebudila« in dodal, da »manjšine zaspijo, ko gredo stvari preveč dobro) so ji predstavili zgodovino in sedanjost kluba. SAK se ima za politični klub, v smislu, da hočejo spodbujati jezikovno politiko. Po statutu morajo potekati vsi sestanki v slovenščini.

Koroška deželna nogometna zveza je sporočila, da rumenega kartona Janku Smrečniku ne bo odvzela, očitajo mu splošno nešportno ravnanje, ne pa rabo slovenščine. Pri klubu nameravajo iz rumenega kartona narediti nekakšen spomenik protislovenski diskriminaciji na Koroškem.