Iberijski polotok v primežu nepojasnjenega izpada elektrike

V Španiji je danes – bilo je približno ob 12.30 – nastopil večurni električni mrk, ki je v nekaterih pogledih paraliziral Iberski polotok. Ko je španski predsednik vlade Pedro Sanchez stopil pred novinarje, vzrok za masovni izpad elektrike še ni bil znan, zaradi česar je premier posvaril pred špekulacijami in nesmiselnimi ugibanji. Ljudi je pozval, naj se ne odpravljajo na pot, če to ni nujno, in naj ne obremenjujejo mobilnega omrežja z nepotrebnimi komunikacijami.

Brez elektrike so bili tudi na Portugalskem in del južne Francije. »Opazila sem, da mobilno omrežje ne dela: pomislila sem, da je odpovedal moj telefon,« je popoldne iz Barcelone komentirala Veronika Milic »Šla sem do bara, kjer sem ugotovila, da tudi njim nič ne dela in da ni elektrike. Nihče ni vedel, kaj se pravzaprav dogaja in niti koliko časa bo izpad trajal.« Šele ko je prišla do hotela, kjer imajo generator, zaradi česar je delovala wifi povezava, je doumela razsežnost dogodka in ugotovila, da težav najbrž ne bodo odpravili tako hitro. »Še sreča, da v trenutku izpada elektrike nisem bila v dvigalu ali na podzemni železnici,« iz parka komentira sogovornica. Zelenica je bila preplavljena z ljudmi, ki so brali knjige, izposojene v knjižnici v parku. »Zgledalo je kot avgusta na plaži v Sesljanu, zelo sproščeno,« se je pošalila Milic.