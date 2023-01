V FJK so danes ob skupnem številu 1935 PCR testiranj in hitrih antigenskih testov potrdili 125 novih okužb z novim koronavirusom. Umrli so štirje bolniki s covidom-19, trije na Goriškem in eden na Tržaškem.

Na rednih covidnih oddelkih se zdravi 87 bolnikov s covidom-19, kar je pet manj kot včeraj, šest jih kot včeraj potrebuje intenzivno zdravljenje.

Znaten upad incidence okužb iz minulega obdobja se je upočasnil, je pa trenutno na zelo nizki vrednosti 69 na 100.000 prebivalcev.