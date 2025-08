Incident v Celovcu: Čeferin govoril z Avstrijsko nogometno zvezo

Predsednik Evropske nogometne zveze Uefa Čeferin je v zvezi s sobotnim incidentom na nogometni tekmi slovenskega nogometnega kluba SAK v Celovcu že včeraj govoril z vodstvom Avstrijske nogometne zveze (ÖFB), so sporočili iz njegovega urada ministru za Slovence v zamejstvu in po svetu Mateju Arčonu. Avstrijska nogometna zveza je na podlagi Čeferinove intervencije sprožila ustrezen disciplinski postopek in ukrepala zoper konkretnega sodnika. Prav tako bodo nemudoma obvestili vse sodnike, da lahko igralci in trenerji na igrišču komunicirajo v kateremkoli jeziku želijo. Tovrstni incidenti so nedopustni in mečejo slabo luč tudi na Avstrijsko nogometno zvezo, zato jih ne bodo tolerirali, so še sporočili iz Čeferinovega urada. O nadaljnjem poteku postopka jih bodo sicer sproti obveščali.

Na sobotni nogometni tekmi med kluboma SAK in Atus Ferlach je pomočnik trenerja vratarjev pri ekipi SAK, koroški Slovenec Janko Smrečnik, z igralcem nasprotne ekipe spregovoril v slovenščini in ga prosil, naj vstane, saj da ni šlo za prekršek. Potem sta se pogovarjala v maternem jeziku. Prvi pomočnik sodnika je nato v 33. minuti tekme od trenerjev ekipe SAK zahteval, da z igralci govorijo nemško in ne slovensko, je nogometni klub iz Celovca sporočil na Facebooku. Pojasnili so še, da je sodnik zaradi tega pokazal rumeni karton.