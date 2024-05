Iščejo voznika, ki je zbil otroka na kolesu

Novogoriški policisti iščejo neznanega voznika, ki je danes kmalu po poldnevu na cesti med Vipavo in Vrhpoljem z avtom zadel dvanajstletnika na kolesu v komolec, zaradi česar je ta padel.

Danes okrog 12.40 je dvanajstletni otrok s kolesom vozil po cesti od Vipave proti Vrhpolju. Dohitel ga je neznani voznik z avtomobilom in ga prehitel tako na tesno, da ga je z avtom zadel v levi komolec, poročajo Primorske novice. Otrok je zaradi tega izgubil ravnotežje in padel ter se pri tem lažje poškodoval.

Z novogoriške policijske uprave so danes poslali informacijo o dogodku in javno zaprosilo vozniku avta, naj se oglasi na najbližji policijski postaji ali pokliče številko 113. Policisti bi radi namreč razjasnili potek dogodka in same nesreče. Če se voznik ne bi javil, pa prosijo očividce za koristne informacije, po katerih bi ga našli.